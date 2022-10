Nainggolan arrestato e rilasciato: guidava senza patente

Il centrocampista è stato fermato alla guida senza patente, auto sequestrata e arresto. Poi il rilascio. Il Royal Antwerp non commenta.

Nuovi guai per Radja Nainggolan, che è stato fermato in Belgio alla guida della sua auto senza patente. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è stato subito rilasciato.

A confermare la notizia a 'Nieuwsblad' è il portavoce della Polizia di Anversa, Wouter Bruyns.

"Nainggolan è stato arrestato e posto sotto interrogatorio. La sua auto è stata sequestrata. Era già venuto alla nostra attenzione che la persona guidava anche se non aveva la patente".

La patente era stata precedentemente ritirata a Nainggolan che non ha sostenuto l'esame necessario per rientrarne in possesso e rimettersi regolarmente alla guida.

Erwin Van den Sande, portavoce del Royal Antwerp FC, ovvero il club in cui milita attualmente Nainggolan, non ha voluto commentare la notizia.

“Ne parleremo prima con Radja”.

Già in passato Nainggolan era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e fermato per eccesso di velocità.