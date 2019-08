Nainggolan al Cagliari, tutto vero: ufficiale il ritorno in Sardegna

Dopo cinque anni dall'addio alla Sardegna, Nainggolan torna al Cagliari: cessione in prestito dall'Inter.

Nè , nè , nè . Radja Nainggolan torna indietro nel tempo, con una mossa a sorpresa, sia romantica, sia doverosa. Dopo cinque anni dall'addio alla Sardegna, il belga è nuovamente un giocatore del : rimarrà in rossoblù in prestito fino al giugno del 2020.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan per la stagione sportiva 2019/2020: il centrocampista arriva da FC Internazionale con la formula del prestito".

Questo il comunicato del Cagliari, squadra che aveva abbandonato nel 2014 per il grande salto: divenuto idolo a , nel 2018 è approdato all' risultando decisivo a sprazzi. La qualificazione in dei nerazzurri porta il suo nome, ma Conte ha deciso di puntare su altri elementi.

Nonostante i tentativi di Fiorentina, Sampdoria e team cinesi, Nainggolan ha scelto di approdare nella sua vecchia Sardegna, terra della moglie, la quale sta combattendo un brutto male in questo periodo. I fans rossoblù hanno spesso chiesto al belga un ritorno futuro, un sogno più che una realtà veritiera. Invece, tutto confermato.

Nainggolan ha fatto parte del Cagliari dal gennaio del 2010 al gennaio del 2014, divenendo re incontrastato per la tifoseria sarda, vista la sua grinta in campo e l'atteggiamento da idolo assoluto fuori da esso. 7 i goal in 137 presenze con gli isolani, ed ora la possibilità di incrementare tali numeri tra l'altro nell'imminente anno del centenario rossoblù.