Nainggolan torna a Cagliari: "Accetto la decisione dell'Inter, dimostrerò che si sbaglia"

Radja Nainggolan si è presentato al e ha mandato un messaggio all' , la sua ex squadra che lo ha escluso dal progetto 2019/20.

"Accetto la decisione dell’Inter, non sempre le cose possono andare bene. Ora tocca a me dimostrare che si sono sbagliati. Ho una doppia voglia di fare bene. Nel mondo del calcio si vedono certe scene.. Quando hanno preso la decisione io non ci sono entrato, se no si finisce per discutere".