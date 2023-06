Nainggolan a San Marino? La Fiorita prepara un altro colpo, c'è l'offerta

Il centrocampista belga ha ricevuto la proposta e deve dare una risposta: può raggiungere Denis alla corte dell'ex Atalanta Manfredini.

Radja Nainggolan può ripartire da San Marino. Il centrocampista belga, reduce dalla retrocessione in Serie C con la Spal, è svincolato e alla ricerca di una nuova sfida per rimettersi in gioco.

L’ex Roma e Inter è tentato dalla proposta de’ La Fiorita. Il club sammarinese, che sarà impegnato nei preliminari di Conference League, ha messo sul piatto un contratto e attende la risposta di Nainggolan.

La società di chiudere un altro colpo super dopo l’arrivo del ‘Tanque’ German Denis, annunciato nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce San Marino RTV, filtra ottimismo sull’esito della trattativa: La Fiorita aspetta la decisione di Nainggolan, chiamato a decidere a stretto giro.

A guidare La Fiorita c’è l’ex difensore Thomas Manfredini, compagno di Denis ai tempi dell’Atalanta. Proprio il tecnico vuole puntare su Nainggolan per superare l’ostacolo Zimbru Chisinau, club moldavo avversario nel doppio confronto di Conference in programma tra il 13 e il 20 luglio.

La società di Montegiardino vuole sfondare il muro dei preliminari e trascinare San Marino per la prima volta alla fase a gironi di una competizione europea, come accaduto a Kosovo e Liechtenstein con Balcani e Vaduz. Un’impresa sulla quale potrebbe esserci la firma anche di Radja Nainggolan.