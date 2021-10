La quarantena non ferma Nagelsmann: conferenza stampa da casa per l'allenatore

L'allenatore tedesco è risultato positivo al Covid nella giornata di ieri: tornato in Germania, ha risposto alle domande dei giornalisti da casa.

Non sono state ore semplici per Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco risultato nella giornata di ieri positivo al Covid-19.

Il tecnico, che era al seguito dei suoi per la trasferta portoghese in Champions League contro il Benfica, ma che non era presente al campo perché non in perfetta forma, è rientrato in Germania tramite un'aeroambulanza, separatamente.

"Stando le cose, sto bene. Mi sento ancora un po' stanco, ma posso ridere di nuovo", ha spiegato.

E non in una nota ufficiale, ma in conferenza stampa, da un luogo insolito.

I bavaresi saranno impegnati domani all'Allianz Arena contro l'Hoffenheim: insomma, c'è una gara da preparare, analizzare. Presentare: lui che fa? A casa, in isolamento domiciliare, accende la webcam e risponde alle domande dei giornalisti.

Una conferenza stampa a dir poco insolita, con il sorriso stampato sul volto, consapevole della difficoltà del Covid e della situazione.

C'è chi la fa in grande stile, c'è chi invece manda il secondo, quando impegnato: lui non si ferma, anzi. Con rispetto presenzia all'evento.

Non è la classica sala stampa, ma fa il suo: mette una camicia, si siede. Dietro si intravede una porta, forse una TV. E presenta la gara: un momento di inedita quotidianità in un contesto sicuramente insolito. Il calcio, in qualche modo, va avanti.