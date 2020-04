Mutu punta la Serie A: "Sogno di allenare la Fiorentina"

Un amore mai svanito. E' quello tra Adrian Mutu e la , con l'ex attaccante rumeno che mostra di portare nel cuore i viola.

Tanto da mettere nel mirino la panchina, come da lui stesso ammesso in un'intervista a 'Sky'.

L'articolo prosegue qui sotto

"La squadra a cui sono più legato è sicuramente la Fiorentina, per il legame che c’è a tutt’oggi tra me e la città. Allenarla diciamo che è il mio sogno nel cassetto, ma sono ancora in un momento di studio. So cosa vuol dire la , e nel caso voglio farmi trovare pronto al 100%".

Altre squadre

"Nella mia filosofia da tecnico che la prima cosa da fare è sempre adattarsi a dove ci si trova, se si è in un club di alto livello o che lotta per salvarsi e via dicendo. Alcuni allenatori se lo possono permettere, ma sono Mourinho, Guardiola, Mancini e via dicendo. Io mi devo adattare a quello che c’è, e per questo sto molto attento alla mia difesa".