Una nuova sfida in panchina: Adrian Mutu ci riprova. L'ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Inter, Chelsea, Fiorentina e Parma è il nuovo allenatore del Rapid Bucarest.

Il club rumeno ha ufficializzato nella giornata di oggi di aver affidato la direzione della prima squadra all'ex calciatore classe 1979.

"Adrian Mutu è, da oggi, il nuovo allenatore del Rapid. Ha firmato un contratto valido fino all'estate 2023" si legge nella nota.

Mutu era svincolato dallo scorso 5 ottobre, quando fu sollevato dall'incarico di tecnico dell'Universitatea Craiova, dopo aver conquistato 12 punti in altrettante sfide. In passato, il 42enne ha già vissuto altre tre esperienze in panchina, alla guida del Voluntari nell'ultima parte del campionato 2017/2018, delle riserve dell'Al-Wahda, negli Emirati Arabi Uniti, dal luglio 2018 al dicembre 2019 e della Romania Under 21 da gennaio 2020 a maggio 2021.

"Il Rapid è un club importante in Romania. Sono contento di essere qui, ma allo stesso tempo sono concentrato sul fare un buon lavoro e riuscire ad ottenere risultati migliori d'ora in poi. Il Rapid ha uno spirito unico, costruito in tanti anni, con i tifosi che trasmettono quella passione che ho sempre percepito sugli spalti. Erano con noi quando abbiamo giocato con la nazionale rumena a Giulești. È una grande responsabilità, i risultati del passato e la storia ci obbligano a dare il 100% per questo club", ha dichiarato Mutu dopo aver siglato il contratto di 15 mesi.

Il Rapid Bucarest è al nono posto con 37 punti ed è reduce dalla sconfitta sul campo dell'Universitatea Craiova, ex squadra di Mutu, per 3-2. La formazione di Bucarest non vince in campionato da dieci partite, ovvero dal 2-0 casalingo contro l'Arges del 10 dicembre scorso.

L'esordio di Mutu è in programma sabato 5 marzo alle 19:30, nel match contro l'Academia Clinceni, valido per la 30esima giornata.