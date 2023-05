Muriel-Onana, goal o autogoal? Assegnata l’autorete al portiere dell’Inter

Classico episodio dubbio in ottica fantacalcio nel corso di Inter-Atalanta: il tutto è avvenuto in pieno recupero.

La sfida valida per il trentasettesimo turno del campionato di Serie A che ha visto protagoniste Inter e Atalanta, ha lasciato in eredità il più classico dei casi che può decidere una partita di fantacalcio.

Il tutto è accaduto in pieno recupero quando, sul risultato di 3-1, per i meneghini, Luis Muriel prima si è visto respingere una conclusione direttamente da punizione dalla barriera dei padroni di casa e poi, dopo che il pallone è tornato nelle sue vicinanze, di prima intenzione ha lasciato partire un’autentica bordata dalla lunghissima distanza che è valso il 3-2 (il risultato con il quale si chiuderà il match).

Quella dell’attaccante colombiano è stata un’autentica prodezza balistica, ma si è trattato di un goal o di un’autorete?

Sì perché il pallone, prima di varcare la linea di porta, ha toccato la parte inferiore della traversa ed è carambolato sul braccio destro di Onana.

Il portiere dell’Inter ha dunque toccato la sfera prima che la stessa entrasse in rete. La magia di Muriel non varrà il classico +3 per i fantallenatori che hanno deciso di schierarlo. Invece, chi ha puntato sul portiere della compagine meneghina, sarà costretto a fare i conti con un malus.