L'Atalanta esce dall'andata dei sedicesimi di Europa League con un successo in rimonta fondamentale. Olympiacos k.o per 2-1 dopo la doppietta di Djimsiti e fiducia in vista del ritorno di giovedì prossimo in terra ellenica. Oltre le note positive, però, anche l'infortunio capitato a Luis Muriel.

Sostituito all'intervallo, Muriel è uscito anzitempo per precauzione dopo aver rimediato un fastidio al flessore destro. Nella prima fraizone l'ex attaccante di Siviglia e Sampdoria era apparso tra i più in forma, senza però riuscire a trovare la rete. Poi, lo stop.

Gasperini al termine della gara non sembra dare buone nuove in vista degli esami:

"E' un momentaccio. Abbiamo dei periodi. Verso ottobre novembre avevamo tutti i difensori fuori, ora tutti gli attaccanti infortunati. Però cerchiamo di sopperire nel modo migliore".

L'Atalanta deve infatti fare i conti con l'indisponibilità di Zapata, oltre a quella di Ilicic e di Miranchuk: nessuno rientrerà per i prossimi match, ragion per cui l'eventuale stop di Muriel per più gare potrebbe mettere in difficoltà Gasperini nel doppio impegno tra Europa League e Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Già domenica, nella gara delle 12:30, l'Atalanta avrà davanti una partita fondamentale in chiave europea contro la Fiorentina: nella giornata di venerdì maggiori informazioni sul possibile recupero di Muriel. Senza il colombiano scalpita Boga come prima punta, ma occhio anche all'opzione Pasalic.

Contro l'Olympiacos è stato proprio il duttile centrocampista a giocare avanzato:

"Magari dovrò metterci un portiere, difensori non ne abbiamo tanti in questo momento...".

I tifosi dell'Atalanta sperano in Muriel. Poi si vedrà.