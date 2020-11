Muriel e Hateboer non convocati: saltano Spezia-Atalanta

Atalanta senza Muriel, Hateboer, Djimsiti e Mojica contro lo Spezia. Gasperini: "Ho rivisto solo oggi 8 dei giocatori impegnati contro l'Inter".

L' si riaffaccia al campionato con l'insidiosa trasferta di Cesena contro lo , una delle squadre rivelazione del torneo con Vincenzo Italiano in panchina: appuntamento al 'Dino Manuzzi', dove però non ci saranno diversi nerazzurri.

Nella lista dei convocati diramata da Gian Piero Gasperini mancano, infatti, quattro giocatori oltre all'infortunato Caldara e a Malinovskyi, risultato positivo: niente trasferta romagnola per Muriel, Hateboer, Djimsiti e Mojica.

Non è dato sapere la motivazione di queste esclusioni, forse dettate dalla vicinanza del prestigioso impegno europeo ad 'Anfield' contro il di mercoledì sera.

Intervenuto in conferenza stampa, Gasperini ha però negato ogni ipotesi di turnover.

"Il turnover non c'è più, ogni partita deve essere giocata al meglio delle nostre possibilità. Dopo la prima sosta ne avevo fatto uso per conoscere meglio i nuovi arrivati. Solo oggi rivedo 8 giocatori scesi in campo contro l' : è un problema, anche se a parte Caldara e Malinovskyi ho tutti a disposizione. Dobbiamo passare sopra a tutto, le interruzioni non piacciono a nessuno".

Sottovalutare lo Spezia, alla ripresa dopo la sosta, sarebbe un errore da matita blu.