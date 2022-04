Ancora Muriel: l'Atalanta si aggrappa ai suoi goal per non naufragare

Ancora una stagione da protagonista. Luis Muriel si dimostra l'ancora di salvezza dell'Atalanta in una stagione al di sotto delle aspettative e caratterizzata da molte difficoltà.

Il mese di aprile, che avrebbe detto molto su quella che sarebbe stata l'annata della squadra di Gasperini dopo anni di scorribande in vetta alla classifica, si è rivelato più arduo del previsto.

I nerazzurri hanno mancato l'accesso alla semifinale di Europa League, cadendo sotto i colpi del Lipsia. Ma anche in campionato, l'Atalanta ha perso la sua naturale confidenza con i tre punti, scivolando inesorabilmente in classifica.

In questo mese così arduo e che ha ridimensionato le ambizioni della società di Percassi, Luis Muriel si è distinto per una condizione di forma sopra la media rispetto ai compagni.

Il colombiano, che pure ha sofferto della flessione dell'Atalanta segnando meno reti rispetto alle due stagioni precedenti, ha tenuto a galla la Dea segnando tanto in Europa quanto in campionato.

Lucho ha messo la sua firma in quattro goal nerazzurri nelle ultime quattro partite disputate in campionato, mantenendo ancora viva la fiamma della speranza per una qualificaizone alle prossime coppe europee.

Con il Torino, Muriel ha trasformato due rigori e sfoderato un assist al bacio per Pasalic, aprendo la strada al pari dell'Atalanta, sotto in quel momento per 2-4 contro i granata di Juric.

Sempre suo era stato il goal della speranza con il Lipsia nella gara d'andata, terminata 1-1 e che aveva lasciato aperta la porta della qualificazione agli uomini del Gasp.

Sono 13 in totale le reti segnate da Muriel in questa stagione tra campionato e coppe. Un bottino soddisfacente, che in un'estate che probabilmente vedrà una rivoluzione dalle parti di Bergamo, rappresenta una delle certezze dalle quali ripartire.