Mpanzu nella storia del calcio inglese: dalla quinta serie alla Premier con la stessa squadra

Il centrocampista ventinovenne è riuscito in un’impresa storica: mai nessuno prima aveva completato una scalata come la sua.

Si chiama Pelly Ruddock Mpanzu, è un centrocampista, ha ventinove anni e da sabato si è meritato un posto nella storia del calcio inglese.

Nato ad Hendon, un sobborgo di Londra, ma dal 2021 nel giro della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo, dal 2013 veste la maglia del Luton ed è stato proprio giocando per gli Hatters che ha compiuto un’impresa mai riuscita a nessuno prima.

Lasciato il West Ham nel 2013, Mpanzu è ripartito dalla Conference Premier, ovvero il campionato di quinta serie inglese in quella che è definita la ‘non-league’ (dove giocano squadre sia professionistiche che semi-professionistiche).

Ebbene al momento del suo trasferimento al Luton, la sua carriera sembrava essere arrivata ad un ‘punto morto’ e invece, non solo ha avuto la forza di imporsi come uno dei leader della sua squadra, ma ha iniziato una cavalcata che in dieci anni lo ha portato fino ad una storica promozione in Premier League.

In questo arco di tempo, Mpanzu ha giocato per una stagione in Conference Premier, per cinque nella League Two, per quattro in Championship diventando, dopo la vittoria ai rigori contro il Conventry nella finale dei playoff del campionato 2022/2023, il primo giocatore di sempre a riuscire a completare la scalata dalla quinta serie alla Premier League vestendo sempre la stessa maglia.

“Mi sento di aver chiuso un cerchio - ha spiegato dopo la vittoria con il Coventry - adesso posso anche ritirarmi. Ho vissuto tanti alti e bassi, ma ho sempre creduto in me stesso e adesso sono qui”.

A raccontare della scalata di Mpanzu (oltre 360 partite all’attivo con il Luton) un dato incredibile: alla sua prima partita con la maglia degli Hatters erano presenti meno di 1300 spettatori, mentre per la finale con il Coventry a Wembley ce ne erano oltre 85000.

Mpanzu, che ha svelato di aver guadagnato 25 sterline a settimana in passato facendo il calciatore, è diventato una vera a propria bandiera del Luton e sarà in squadra anche nella prossima stagione in Premier.

A confermarlo, ai microfoni della ‘BBC Three Counties Radio’, è stato il suo allenatore Mick Harford.

“Mpanzu è una figura iconica per il Luton. E’ un giocatore fondamentale per noi e per i nostri successi”.