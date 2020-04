Moyes e il sogno Toni Kroos: "Il mio più grande rimpianto"

Nel 2013 Toni Kroos poteva trasferirsi dal Bayern al Manchester United, come ricorda David Moyes: "E volevamo anche Bale e Fabregas".

Al dal 2014, da campione del Mondo in carica, Toni Kroos ha sfiorato la Premier League. E, in particolare, ha sfiorato il . Senza mai toccarlo. Ed è questo il più grande rimpianto di David Moyes, allenatore dei Red Devils per una sola stagione (neppure completata).

A 'BeIn Sports', lo scozzese ricorda proprio i tempi in cui si era seduto sulla panchina dello United, nell'estate del 2013. Mission impossible: far dimenticare Sir Alex Ferguson. Con un tesoretto piuttosto alto da investire sul mercato per nomi di grido. E un rimpianto, appunto: non essere riuscito a prendere Kroos.

"Sì, se parliamo di rimpianti Toni Kroos è certamente al primo posto".

L'attuale centrocampista del Real, però, era solo uno dei grandi nomi che Moyes e il Manchester United hanno provato invano a convincere in quell'estate.

"In quel periodo volevamo Gareth Bale e Cesc Fabregas. Ma devo dire che anche all' eravamo stati vicini all'acquisto di più di un buon giocatore. In varie occasioni non siamo riusciti a concludere l'operazione".

Moyes, Bale, Fabregas e Kroos. Quattro personaggi del calcio, tre squadre: Real Madrid, e . Ovvero il club che l'ex manager dello United allena da qualche tempo, dopo essere subentrato a stagione in corso a Manuel Pellegrini.