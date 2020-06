Moyes cuore d'oro: fattorino di frutta e verdura durante la quarantena

L'allenatore del West Ham ha confessato in conferenza stampa di aver aiutato con le consegne un negozio di frutta e verdura: "Mi sono divertito".

David Moyes ha impiegato in modo splendido il suo tempo libero durante la quarantena. Niente allenamenti da dirigere, nessuna partita da guardare, da solo in casa per tutto il periodo in questione. L'allenatore del ha pensato quindi bene di mettersi a disposizione della cittadina di Lytham.

In conferenza stampa ha infatti confessato di aver aiutato un negozio di frutta e verdura del posto, che cercava un uomo per le consegne a domicilio. Queste le parole del tecnico riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"Mia moglie non c’era e il negozio locale di frutta e verdura chiedeva autisti per fare le consegne. Mi sono messo a disposizione e mi sono davvero divertito. Ho occupato il tempo e ho visitato le famiglie che non potevano lasciare le loro abitazioni in quel momento".

Ma anche un aneddoto molto divertente vissuto dallo stesso Moyes, che evidentemente un giorno è finito a casa di una signora che non sapeva chi fosse il tecnico del West Ham.