Moviola Sporting-Juve: fallo di Rabiot su Ugarte, rigore per i lusitani

Il francese, dopo aver segnato il goal del vantaggio, interviene in ritardo su Ugarte all'interno dell'area, provocando il rigore dell'1-1.

Al 19' lo Sporting usufruisce di un calcio di rigore a causa dell'intervento in ritardo di Rabiot ai danni di Ugarte: per il direttore di gara non ci sono dubbi e viene assegnato il penalty in favore dei portoghesi, poi trasformato da Edwards, bravo a spiazzare Szczesny con il piazzato del provvisorio 1-1.

Ad inizio ripresa ancora proteste da parte dello Sporting per un presunto fallo di mani da parte di Vlahovic: la dinamica dell'azione nel cuore dell'area bianconera è piuttosto caotica, ma la deviazione dell'attaccante serbo non viene giudicata fallosa.

