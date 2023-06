Contatto in area dello Spezia tra il difensore e la Joya: per Maresca non ci sono gli estremi del calcio di rigore.

Protesta la Roma nel finale di gara contro lo Spezia: al 73', infatti, contatto in area ospite tra Reca e Dybala con l'argentino che finisce a terra dopo l'impatto col difensore dei liguri. Veementi le proteste dei giallorossi, ma per Maresca non ci sono gli estremi per il penalty, con Dybala rimasto per qualche attimo a terra dolorante. Al 90', invece, Amian stende El Shaarawy e questa volta Maresca concede il penalty poi trasformato da Dybala, con Amian che viene anche espulso.