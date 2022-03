Moviola Roma-Lazio: gomitata su Milinkovic-Savic, Irrati lascia proseguire

La partita più delicata del girone di ritorno per i tifosi di Roma e Lazio: il Derby. Nel trentesimo turno il match che ferma la Capitale, affidato ad Irrati: è lui a dirigere il match che per giallorossi e biancocelesti significa tanto in termini di quinto posto e ovviamente per la supremazia cittadina.

Un Irrati in controllo del match nella prima parte di gara: il direttore di gara del Derby ha lasciato proseguire sul contrasto tra Ibanez ed Immobile in area giallorossa, visto come non ci sia stato contatto tra il difensore della Roma e l'attaccante della Lazio.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualche dubbio in più invece relativo alla gomitata ricevuta da Milinkovic-Savic in area al minuto 11, sanguinante dal naso dopo il colpo subito da Ibanez. Solo angolo.

Regolare il raddoppio di Abraham, che scatta senza essere in offside sul cross di Karsdorp dalla destra. Ammoniti per proteste Patric e Pedro, quest'ultimo causa applauso nei confronti dello stesso Irrati.

Nella ripresa arriva anche il giallo per Mancini, causa gomitata su Luis Alberto. Pochi istanti prima fallo di Lucas Leiva su Oliveira non sanzionato da parte di Irrati.