Abraham fa la storia del Derby: goal più veloce di sempre e doppietta

Doppietta per Abraham, che scavalca Montella e Batistuta per numero di reti alla prima stagione in giallorosso: sempre più decisivo.

Settimane di attesa, dichiarazioni infuocate e tattiche preparate nel minimo dettaglio per il Derby di ritorno della Serie A 2021/2022. Una preparazione maniacale da parte di Mourinho e Sarri, che non si aspettavano certo di andare in vantaggio, e dall'altra parte di essere subito sotto, dopo neanche un minuto di gioco. Pronti via, infatti, la Roma ha sbloccato la stracittadina capitolina dopo 56 secondi: è stato il solito Tammy Abraham, in mischia, a dare il vantaggio alla Roma all'Olimpico. La rete dell'inglese è di fatto il centro più veloce nella storia della stracittadina. L'articolo prosegue qui sotto Relativamente ai goal segnati dalla Roma nel Derby a inizio gara, Abraham scavalca così Pedro Manfredini: il bomber argentino, scomparso nel 2019, aveva messo dentro già al 2' nella stracittadina contro la Lazio del 1959 terminata 3-0 in favore dei giallorossi. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 30ª giornata

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Per Abraham è tra l'altro arrivata la doppietta già al 22', protagonista assoluto: le due reti contro la Lazio sono di fatto rispettivamente la 22esima e la 23esima stagionale nelle varie competizioni, che portano l'ex Chelsea a superare sia Montella che Batistuta relativamente allo score messo insieme nella prima annata con la casacca della Roma. Semplicemente, devastante. I quindici goal in Serie A rende Abraham uno dei migliori cannonieri nell'attuale campionato italiano, ad un passo dal record nella massima serie fatto registrare ai tempi del Chelsea (15 realizzazioni nel 2019/2020). Arma principale a disposizione di Mourinho.