La moviola di Roma-Inter: i giallorossi chiedono il penalty per un mani di Darmian, Maresca lascia proseguire.

Al 55' la Roma reclama un rigore: cross di Bove dal fondo e palla sul braccio di Darmian, per Maresca - dopo check col VAR - non è penalty poichè il movimento in caduta del difensore dell'Inter appare naturale.

Seguono aggiornamenti.