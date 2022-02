Moviola Napoli-Inter: Contatto Osimhen-De Vrij, rigore per gli azzurri

Pronti via, la gara di Serie A più attesa del weekend si accende subito. Il direttore di gara deve fare i conti con un caso di moviola immediato nella gara tra Napoli e Inter, ovvero rigore chiesto dagli azzurri per contatto in area tra Osimhen e De Vrij. L'olandese cerca il pallone, ma colpisce il piede dell'attaccante nigeriano. Penalty assegnato, goal di Insigne.

Proprio Insigne è stato il destinatario del primo cartellino giallo al 38': Perisic sul capitano del Napoli, Doveri lascia correre. Proteste da parte dello stesso giocatore di Spalletti ed immediato giallo. L'arbitro lascia correre invece dopo una scivolata di De Vrij su Dumfries: dura, ma regolare per il direttore di gara.

Doveri ha in generale fatto correre per tutta la prima frazione, lasciando giocare senza intervenire con fischi e cartellini a meno di interventi netti.

Seguono aggiornamenti