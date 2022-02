Moviola Milan-Udinese: check sul goal di Udogie, l'arbitro conferma la rete

Si è aperto con Milan-Udinese il 27esimo turno di Serie A. A San Siro l'incontro tra rossoneri e bianconeri, essenziale in chiave Scudetto, non è stato esente da polemiche. Nel mirino c'è soprattutto la rete del pareggio segnata da Udogie nella seconda frazione.

E' il minuto 66 quando l'esterno della formazione di Cioffi trova il goal: rovesciata di Perez dalla sinistra per l'inserimento di Udogie, che sembra toccare il pallone tra braccio e pancia. Check da parte del direttore di gara Marchetti ma goal confermato.

La rete di Udogie, con conseguenti proteste da parte dei giocatori milanisti, non è stato l'unico caso da moviola al Meazza. Nel primo tempo gli stessi giocatori di Pioli avevano protestato per l'interruzione da parte del direttore di gara Marchetti in seguito ad un fallo di Perez: al 17' niente regola del vantaggio e gioco fermo con Messias lanciato verso la porta.

L'Udinese aveva invece chiesto lumi in occasione del vantaggio di Leao al 29', dopo un contrasto in area con Becao: per Marchetti nessun dubbio, duello regolare prima della conclusione che ha dato al Milan l'1-0. Momentaneo, visto il pari di Udogie nella ripresa.