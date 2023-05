Moviola Milan-Sampdoria: contatto Leris-Theo Hernandez, niente rigore

I rossoneri protestano in avvio di gara per un contatto in area tra Leris e Theo Hernandez, Fourneau fa giocare e il VAR non interviene.

Subito proteste a 'San Siro' durante Milan-Sampdoria, anticipo della 36sima giornata di Serie A. I rossoneri, sul risultato di 0-0, hanno chiesto un calcio di rigore che però non è stato assegnato da arbitro e VAR. Il contatto avviene tra Theo Hernandez, che si era involato sulla sinistra, e Leris. I due si toccano e il terzino francese crolla a terra alzando le braccia e invocando il fischio del signor Fourneau che non arriva. Dopo un breve check, anche il VAR ha ritenuto non falloso l'intervento di Leris su Theo Hernandez decidendo di non richiamare l'arbitro davanti al monitor nonostante le veementi proteste dei rossoneri. Rigore netto e assegnato, invece, al minuto 27 quando sul risultato di 2-1 per il Milan è Gunter a travolgere Leao lanciato a rete. Penalty e inevitabile cartellino giallo.