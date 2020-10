Moviola Milan-Roma: due rigori dubbi assegnati nella ripresa

Due calci di rigore molto dubbi assegnati da Giacomelli nella ripresa di Milan-Roma, prima per fallo di Bennacer e poi per fallo di Mancini.

Tanti dubbi e tante proteste nella ripresa di - : sul risultato di 2-1 l'arbitro Giacomelli assegna prima un calcio di rigore a favore dei giallorossi sanzionando un intervento in area di Bennacer su Pedro , poi fischia un contatto tra Mancini e Calhanoglu nell'area ospite.

Siamo al 70' quando Pedro si avventa sulla respinta corta di Tatarusanu ma viene anticipato da Bennacer, che si mette davanti in protezione con il corpo: i due vengono a contatto e finiscono a terra, l'arbitro assegna il penalty tra le furiose proteste rossonere.

Passano otto minuti e Calhanoglu si fionda sulla palla alta in area della Roma: Mancini interviene con la gamba alta ma non colpisce in pieno il corpo del turco, che va giù sul lieve contatto. Il direttore di gara fischia ancora rigore tra i tanti volti perplessi dei giocatori giallorossi.