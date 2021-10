Moviola Lazio-Inter: 2-1 biancoceleste con Dimarco a terra, proteste nerazzurre

Due episodi importanti all'Olimpico: rigore per i nerazzurri per un contatto Hysaj-Barella, quindi Felipe Anderson realizza una rete contestatissima.

12' - Subito un episodio da moviola all'Olimpico: Darmian lancia di testa Barella, che viene toccato in area da Hysaj e cade, inducendo l'arbitro Irrati ad indicare il dischetto. Calcio di rigore del quale si incarica Perisic, che lo trasforma.

81' - La Lazio riparte in contropiede e segna la rete del 2-1 con Felipe Anderson, lesto a ribattere in rete un sinistro incrociato di Immobile respinto da Handanovic. Il portiere sloveno e i suoi compagni, furiosi, si scagliano contro gli avversari, che sono andati a segno nonostante Dimarco fosse rimasto a terra dopo uno scontro con Lucas Leiva in mezzo al campo. Rete convalidata.

In aggiornamento...