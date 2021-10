Luiz Felipe "provoca" Correa: viene espulso e scoppia in lacrime

Dopo il 90', Luiz Felipe ha scherzato con l'ex compagno Correa inducendo Irrati a estrarre il rosso: sconsolato, il brasiliano è scoppiato in lacrime.

Finale di fuoco in Lazio-Inter: non bastasse il contestatissimo goal del 2-1 messo a segno da Felipe Anderson con Dimarco a terra, dopo il 90' Luiz Felipe è stato espulso per aver presumibilmente preso in giro l'ex compagno Correa.

Il difensore brasiliano è andato a scherzare dal Tucu, abbracciandolo e scatenando la reazione degli altri giocatori dell'Inter. Irrati ha considerato provocatorio il suo gesto, estraendo il cartellino rosso diretto. Lo stesso Luiz Felipe è così scoppiato in lacrime.

A breve il servizio completo