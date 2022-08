Moviola Lazio-Inter: contatto Dumfries-Zaccagni in area, ma Lukaku è in fuorigioco

Partita molto importante quella dell'Olimpico tra Lazio e Inter: Fabbri impegnato in chiusura di primo tempo per un contatto in area biancoceleste.

Partita importante già alla terza giornata, quella tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico di Roma: lavoro impegnativo per il direttore di gara Fabbri. Al 43' primo vero episodio da moviola con Dumfries che viene atterrato da Zaccagni, anticipato dal laterale nerazzurro in area di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Il contatto è molto rischioso: il giocatore biancoceleste effettivamente interviene in ritardo sull'olandese, ma è da valutare, nella stessa azione, la posizione di partenza di Romelu Lukaku, che raccoglie una palla in verticale di Gagliardini. Il belga si trova oltre la linea dei difensori al momento del tocco del centrocampista: il gioco, comunque, prosegue, con Fabbri che si consulta con il VAR e non prende provvedimenti. Da rivedere al replay, invece, l'inserimento di Lautaro Martinez in occasione del pareggio: l'argentino scatta in posizione regolare perché tenuto in gioco da Ciro Immobile, prima di colpire a rete. Proteste biancocelesti al 64', quando Ciro Immobile riparte in solitaria guidando un contropiede sfidando tutta la difesa dell'Inter: l'attaccante della Lazio arriva al limite dell'area e si scontra con De Vrij, chiedendo il fallo. Fabbri fa proseguire. Da un'analisi più attenta si può notare che il difensore nerazzurro ha rischiato parecchio: poteva starci la segnalazione del calcio di punizione. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

