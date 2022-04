Moviola Juventus-Inter: De Ligt dentro l'area, Irrati fa ribattere il rigore di Calhanoglu

Sfida sentitissima che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Inter è il Derby d'Italia. Questo basta e avanza, anche semplicemente pensando alla storia e alla tradizione che contraddistinguono le gare tra le due formazioni.

Clima accesissimo sin dai primi minuti all'Allianz Stadium: al 2' Lautaro Martinez interviene con la gamba alta alla ricerca del pallone colpendo Locatelli in volto. Irrati estrae il giallo.

Cartellino che pesa: anche perché al 22' l'attaccante argentino rischia. C'è un contrasto tra lo stesso Lautaro e Chiellini nella metà campo nerazzurra, con il difensore che anticipa in scivolata l'avversario, che però lo colpisce sulla caviglia.

La dinamica dell'azione ha bisogno dei replay per essere chiarita: da una prospettiva Lautaro sembra lasciare il piede, impattando su Chiellini. Irrati non estrae il secondo giallo, ma concede solo il giallo. Resta il rischio dell'attaccante nerazzurro.

Al 42' episodio dubbio in area di rigore della Juventus: Dumfries va via ad Alex Sandro e Morata che si rende protagonista di un pestone. L'Inter chiede un rigore: Irrati la va rivedere al VAR e indica il dischetto per il rigore poi sbagliato da Calhanoglu.

Ma anche qui, proteste: sulla ribattuta di Szczesny un contrasto tra De Ligt indirizza il pallone verso la porta, con Rabiot che spedisce la sfera in rete. Irrati ferma il gioco fischianod un fallo, ma poi ha bisogno di un check al VAR e di un on field review per comprendere meglio la dinamica dell'azione.

PERCHÉ IL RIGORE DI CALHANOGLU È STATO RIPETUTO?

De Ligt, che è stato il primo ad andare sul pallone dopo la respinta, al momento della battuta era già entrato in area di rigore: per questo motivo, e da regolamento, il direttore di gara fa ribattere per il vantaggio dell'Inter.

In apertura di ripresa altro possibile rigore, ma questa volta per la Juventus: c'è un contatto tra Bastoni e Zakaria al limite, con Irrati che fischia il fallo, ma aspetta il VAR per capir meglio la posizione dell'intervento, che avviene fuori area.

