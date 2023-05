Moviola Inter-Sassuolo: goal annullati a Berardi e Correa per fuorigioco

Berardi e Correa in goal a San Siro, ma le posizioni di offside di Laurienté e Dimarco ad inizio azione vanificano le due reti.

All'11' il Sassuolo va subito in goal con Berardi: il capitano del Sassuolo insacca in spaccata sul secondo palo, arrivando puntuale all'appuntamento con il goal dell'1-0 sul cross di Laurienté. Dopo il check del VAR, però, la rete viene annullata a causa del fuorigioco di partenza dello stesso attaccante in maglia numero 45.

Passano quattro minuti e al 15' va in goal anche l'Inter con Correa che con un tiro tutt'altro che irresistibile beffa un disattento Consigli. Anche in questo caso, però, goal annullato: l'azione è infatti viziata da un offside di Dimarco.

In aggiornamento.