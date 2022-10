Gli episodi di Inter-Roma: al decimo minuto Dzeko segna in fuorigioco, annullato il vantaggio nerazzurro.

La Serie A riparte in maniera esplosiva con l'ottavo turno di campionato e il big match tra Inter e Roma. Dopo il successo del Napoli contro il Torino, giallorossi e nerazzurri provano a rispondere al colpo della capolista grazie al duo Anguissa-Kvaratskhelia. A San Siro una gara delicatissima per il direttore di gara Massa.

Subito un episodio importante: al decimo minuto Dzeko gira in area battendo Rui Patricio per il vantaggio. Dopo un controllo del VAR e l'esultanza del popolo nerazzurro, però, viene riscontrato il fuorigioco del bosniaco.

E' regolare invece lo scatto di Dimarco sul tocco di Dzeko: niente fuorigioco e Rui Patricio battuto per l'effttivo 1-0 dell'Inter sulla Roma. Da un fallo su Dumfries, in cui l'olandese ha perso momentaneamente lo scarpino, è nata l'azione del pareggio: punizione per i nerazzurri, palla persa, recupero di Spinazzola per Dybala e 1-1.

Seguono aggiornamenti