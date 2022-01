Moviola Inter-Juventus: Dzeko prende il tempo a De Sciglio, Doveri indica il dischetto

Il Derby d'Italia è sempre il Derby d'Italia: in passato gara da polemiche storiche e animi accese. La sfida tra Inter e Juventus valida per la finale di Supercoppa Italiana non fa eccezione.

Un match già particolarmente vivo sin dai primi minuti: all'11' c'è un pallone in verticale per Barella che si inserisce in area di rigore, ma si scontra con Chiellini tra le proteste generali.

La dinamica è dubbia e aperta: Barella arriva primo sul pallone prendendo il tempo allo stesso Chiellini che gli frana addosso. Il contatto senza dubbio c'è: Doveri, in contatto con il VAR, dopo un primo check lascia correre. Intervento borderline.

Pochi minuti più tardi è la Juventus a chiedere un rigore: Bernardeschi con un'azione personale si inserisce in area e prova un ultimo dribbling su De Vrij che, però, fa buona guardia e protegge l'uscita di Handanovic.

Nello scontro Bernardeschi cade chiedendo il penalty: la dinamica, in questo caso, è più chiara. Il giocatore è già in caduta quando va al contrasto. Doveri lascia proseguire.

Superata la mezz'ora un colpo di tacco di Perisic favorisce l'inserimento di Dzeko che anticipa De Sciglio che lo contrasta: Doveri non ci pensa due volte e indica il dischetto.

Dzeko è bravo a prendere il tempo al difensore bianconero che commette fallo: dal rigore scaturirà l'1-1 firmato Lautaro Martinez. Nel finale di primo tempo Bastoni entra in area con Kulusevski che interviene in scivolata: rischio altissimo per lo svedese, ma per Doveri non c'è nulla.

