Al 15' la Cremonese passa in vantaggio contro la Juve, ma l'arbitro annulla con ausilio del VAR per fuorigioco di Valeri.

Gara importante per la Juventus, ospite della Cremonese: al quarto d'ora Ayroldi, direttore di gara, già impegnato insieme ai suoi assistenti.

Lancio lungo di Bianchetti per Valeri che supera tutti alle spalle e anticipa Szczesny con un colpo di testa in controtempo sul rimbalzo, spedendo la palla in rete.

In un primo momento esitazione generale per il salvataggio di Bremer: la palla ha varcato tutta la linea della porta. E' goal, in sostanza, ma non per il VAR.

Perché Ayroldi, dopo un check, annulla la rete della Cremonese per la posizione irregolare di Valeri al momento del lancio di Bianchetti: nulla da dire sulla decisione.

Proteste della formazione di Alvini anche al 21' quando Dessers gira in rete dopo una serie di rimpalli in area: Ayroldi ferma il gioco prima del tiro dell'attaccante grigiorosso.

Dubbia la situazione: il direttore di gara ravvisa una spinta in contesa su Danilo, motivo della sospensione del gioco.

