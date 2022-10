Moviola Benfica-Juventus: tocco di mano di Cuadrado, è rigore per i portoghesi

Il serbo Jovanovic punisce la Juventus e assegna un rigore al Benfica. In precedenza, annullato e poi concesso il momentaneo pareggio di Vlahovic.

Tanto da segnalare nel primo tempo di Benfica-Juventus a livello di moviola. Il pareggio dei bianconeri, intanto, è stato prima annullato dall'arbitro serbo Jovanovic e poi convalidato grazie all'intervento del VAR. Pochi minuti più tardi, invece, i portoghesi si sono visti concedere un calcio di rigore.

Per quanto riguarda la rete del momentaneo 1-1 della Juventus, intanto, Kean è stato inizialmente considerato in fuorigioco dall'arbitro e dal proprio assistente su un colpo di testa di Danilo susseguente a un angolo. La palla è arrivata a Vlahovic che in qualche modo, e con la compartecipazione finale dello stesso Kean, ha messo dentro. L'attaccante italiano, in realtà, era effettivamente davanti a tutti ma senza influire in maniera attiva - almeno a giudizio del VAR - sull'azione: goal convalidato in un secondo momento.

Evidente invece il tocco con una mano dentro l'area di Cuadrado, ingannato da una palla vagante e indotto ad allontanarla in maniera irregolare: Jovanovic ha visto tutto, ha immediatamente indicato il dischetto e la sua decisione è stata confermata dal VAR.

Nella ripresa, già col punteggio di 4-1 sul Benfica, Danilo è invece intervenuto col piede molto alto su una coscia di Aursnes: il centrale brasiliano è stato ammonito da Jovanovic, nonostante qualche giocatore del Benfica abbia chiesto il rosso diretto.

