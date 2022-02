Moviola Atalanta-Juventus: contatto Szczesny-Koopmeiners, nerazzurri furiosi

La domenica di Serie A si chiude al top, con l'essenziale match in chiave Champions, e possibile rimonta Scudetto, tra Atalanta e Juventus. A Bergamo gara delicatissima per avvicinare Milan, Inter e Napoli. Tensione alle stelle per i tre punti e lavoro delicato per il direttore di gara Mariani.

Al 32' il primo grande episodio da moviola su cui l'Atalanta ha protestato vibratamente all'indirizzo del direttore di gara: nel mirino dei giocatori nerazzurri l'uscita di Szczesny fuori dall'area. Contatto con Koopmeiners, team di casa furioso: niente rosso, ma solo calcio d'angolo. L'arbitro ha lasciato giustamente correre per il vantaggio, ma manca il cartellino giallo per l'intervento del portiere della Juventus.

Dall'altra parte Hateboer ha rischiato il rosso per un intervento duro su De Sciglio: giallo al limite da parte di Mariani al minuto 37.

Seguono aggiornamenti