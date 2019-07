Mourinho svela: "Sto studiando il tedesco, non escludo la Germania"

Fermo dallo scorso dicembre, Mourinho potrebbe approdare in Bundesliga davanti ad una buona opportunità.

A meno di sorprese, nelle prossime settimane Josè Mourinho si insedierà su una nuova panchina europea. Dopo aver detto no alla maxi-offerta cinese e alla possibilità di tornare in Premier per guidare il , il tecnico portoghese aspetta una big o un grande progetto, magari in .

Separatosi dal a dicembre 2018, Mourinho si è preso un periodo di riposo in attesa di trovare una nuova sistemazione e provare a vincere nuovi trofei dopo quelli ottenuti in , , e . Alla lista manca la .

Si parla da diverso tempo di un approdo di Mourinho in Bundesliga, ma per ora si è trattato solo di voci:

"In questo momento sto studiando il tedesco. Esperienza in Bundesliga? No, mi manca come lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania".

Mesi fa Mourinho aveva evidenziato come giudicasse il campionato tedesco molto interessante, ma le conferme dei tecnici di e lo hanno allontanato, almeno per ora, dalla possibilità di approdare nel quinto campionato della sua carriera.

L'apertura alla Germania e lo studio della lingua tedesca lo avvicinano nuovamente alla Bundesliga, ma per capire se potrà approdarci servirà attendere probabilmente i risultati di alcune squadre. Che se non dovessero puntare subito su Mourinho, potrebbero farlo a stagione in corso.