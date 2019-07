Mourinho rifiuta il Guangzhou Evergrande: motivi familiari

Stipendio da urlo, ma Mourinho ha detto no alla richiesta del club cinese: vuole continuare ad allenare in Europa e al top.

A sette mesi dall'addio al , continua ad essere coperto dai dubbi il futuro di Josè Mourinho. Tante possibilità, nessuna conferma. Diversi i rifiuti da parte del tecnico lusitano, desideroso di lottare ancora una volta per vincere trofei. In Europa. No al , no al Guanzghou Evergrande.

Secondo il Guardian, infatti, Mourinho avrebbe gentilmente detto no alla proposta del club cinese, pronto ad offrirgli un contratto annuale da urlo e decisamente superiori a 17 milioni precepiti durante la sua era al Manchester United (con cui ha vinto l' ).

Mourinho preferisce infatti continuare in Europa e rifiutato il Guanzghou per motivi famigliari. I colloqui tra le parti non hanno portato ad una fumata bianca per l'ex , che continua a sperare nella chiamata di un grande club del suo continente per ripartire a quasi un anno dall'ultima panchina.

Il Guanzghou è senza dubbio la squadra più importante del torneo cinese, allenata da Lippi in passato e attualmente da Fabio Cannavaro. Ancora una volta è la grande favorita per la vittoria finale grazie al primo posto fin qui ottenuto davanti al Beijing Guoan FC.

Da escludere anche la possibilità di vedere Mourinho alla guida della Nazionale cinese, nonostante lo stesso tecnico abbia evidenziato di essere pronto ad allenare anche una rappresentativa. Un impegno meno pressante rispetto a quello di un club per quanto riguarda gli impegni famigliari, ma comunque porterebbe il portoghese ad un costante viaggio in Asia.

Luglio probabilmente decisivo per il destino di Mourinho: difficile vederlo fermo per un altro anno, non resta che capire cosa ci sarà suo futuro.