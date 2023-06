Mourinho rassicura i tifosi della Roma sul futuro: verso la permanenza

Giro di campo al termine di Roma-Spezia e standing ovation per Mourinho, il portoghese fa capire che resterà sulla panchina giallorossa.

Resta o se ne va? Il grande dubbio, in casa Roma, riguarda soprattutto il futuro di Josè Mourinho ovvero quello che viene ritenuto da gran parte dei tifosi come il principale artefice dell'ultimo biennio giallorosso. Una sorta di assicurazione sull'ambizione del club di continuare a vincere dopo il successo in Conference League e la finale di Europa League.

A sgombrare, almeno in parte, le nubi sopra l'Olimpico domenica sera è stato lo stesso Mourinho. Nonostante fosse squalificato, dopo aver assistito alla gara vinta contro lo Spezia che è valsa la qualificazione alla prossima Europa League, il portoghese è sceso in campo per salutare i tifosi.

E proprio ai tifosi che dagli spalti gli chiedevano se sarebbe rimasto, Mourinho ha fatto ampi e chiari gesti con la mano del tipo "io resto qui". Immediato, ovviamente, il tripudio del popolo giallorosso che adesso guarda al prossimo futuro con maggiore ottimismo.

Dopo le insistenti voci degli scorsi mesi, durante i quali Mourinho era stato accostato a varie panchine, alla fine quindi lo Special One dovrebbe rimanere alla guida della Roma. Pronto a rispettare il contratto che lo lega ancora alla società giallorossa per un'altra stagione.