Mourinho vince alla millessima panchina: "Era una partita speciale per me"

José Mourinho ha festeggiato nel miglior modo possibile la sua millesima partita da allenatore. La Roma infatti è riuscita ad imporsi sul Sassuolo in pieno recupero, al termine di una sfida incredibile che ha regalato emozioni e ripetizione.

Lo Special One, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Durante la settimana sono stato bugiardo. Ho detto a tutti che questa non era una partita speciale ed ho cercato anche di convincere me stesso. In realtà questa era una partita speciale perché alle spalle c’era un numero importante per me e ricorderò fino all’ultimo giorno della mia vita che questa è stat la gara numero 1000. Avevo una paura incredibile di legare un ricordo ad una sconfitta ed è per questo che ho mentito a tutto. E’ stata una sfida che poteva finire anche 7-7. Potevano vincere loro 2-1, ma abbiamo vinto noi. Rui Patricio ha fatto parate incredibili, mentre noi abbiamo fallito occasioni a porta vuota. Penso che per chi ha visto la partita con occhio neutrale è stato un qualcosa di straordinario con emozioni tremende. La mia corsa al goal di El Shaarawy è stata la corsa di un bambino che sogna di fare carriera. Mi sono scusato con Dionisi, se avessero vinto loro nessuno avrebbe potuto dire niente”.