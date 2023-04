Mourinho e la lite con Serra: "Ora è colpevole, ma le due gare di squalifica non tornano indietro"

Il tecnico torna sullo scontro con l'arbitro, deferito dopo i fatti di Cremonese-Roma: "Spero che la prossima volta possa andare in panchina".

Continua a far discutere il diverbio tra José Mourinho e Marco Serra, avvenuto in occasione di Cremonese-Roma del 28 febbraio (in cui l'arbitro era stato designato in qualità di quarto uomo): uno scontro verbale che aveva portato all'espulsione del tecnico, che a fine partita si era lamentato per un atteggiamento non consono della controparte.

"Sono emozionale ma non pazzo - aveva dichiarato ai microfoni di 'DAZN' - per reagire in questo modo deve essere successo qualcosa. Devo capire se posso agire dal punto di vista legale, Piccinini mi ha dato il rosso perché Serra gli ha detto di farlo, ma il quarto arbitro non ha l'onestà di dire come mi ha trattato e cosa mi ha detto, scatenando così la mia reazione. Voglio vedere se esiste l'audio delle sue parole, non voglio entrare nel merito che lui è di Torino e noi domenica giocheremo con la Juventus e io non potrò esserci. Serra mi ha parlato in maniera ingiustificabile. Dopo la gara sono andato nello spogliatoio dell'arbitro, ho avuto la fortuna che Piccinini fosse il quarto uomo in un'altra gara in cui ero stato espulso: Piccinini mi ha visto chiedere scusa per le mie parole opportune, però ho chiesto a Serra di dire cosa mi avesse detto lui. Peccato che abbia un vuoto di memoria... Nell'area tecnica può capitare che all'allenatore venga detto di stare tranquillo o bere dell'acqua, però preferirei che l'audio uscisse pubblicamente".

Al termine di Roma-Milan, nella conferenza stampa post-partita, Mourinho si è sfogato invocando un trattamento diverso (ha dovuto scontare una squalifica di due turni).

"Spero che alla prossima squalifica io possa comunque andare in panchina, perché devono darmi due giornate? Ora Serra è colpevole, ma le due partite che ho saltato non ce le danno indietro. Paratici ha perso il suo lavoro, ma ora può già tornare a lavorare, la Juve prima viene penalizzata, poi le vengono ridati i 15 punti. Per questo motivo non ho mai considerato la squadra di Max penalizzata in classifica".

LITE MOURINHO-SERRA: COSA E' SUCCESSO

Mourinho ha ricevuto due turni di squalifica (scontati contro Sassuolo e Lazio a marzo) per l'espulsione comminata dall'arbitro Piccinini in Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso: decisione arrivata su segnalazione del quarto uomo Serra, protagonista di un alterco abbastanza acceso con lo 'Special One'.

Mourinho ha preferito non rivelare davanti alle telecamere il contenuto della frase di Serra, considerata comunque offensiva nei suoi confronti: sia l'allenatore che il fischietto torinese sono stati ascoltati dagli inquirenti, che hanno confermato le due giornate di stop per il lusitano.

Serra, invece, ha rinunciato al patteggiamento e mercoledì 26 aprile è stato deferito dalla Procura generale dello sport, dopo la richiesta d'archiviazione presentata dal procuratore federale Chinè.