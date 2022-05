Mourinho fa la conta degli infortunati: "Mkhitaryan e Smalling in dubbio per la finale"

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che si concluderà con la finale di Conference League, in programma a Tirana il 25 maggio tra la Roma di José Mourinho e il Feyenoord.

Intervenuto in occasione del Media Day indetto dall'UEFA, l'allenatore portoghese ha avuto modo di parlare dei suoi programmi futuri che, almeno per le prossime due stagioni, coincideranno con l'esperienza nella Capitale.

"Sarà difficile rimanere qua per 20 anni (ride, ndr) come Ferguson al Manchester United. Ho firmato un triennale, il progetto è di tre anni. Dopo questo tempo vedremo come si sarà evoluto il progetto. Voglio rimanere sicuramente per i prossimi due anni".

Il punto sugli infortunati che rischiano di non volare con la squadra in Albania per giocarsi la vittoria del trofeo europeo.

"Mkhitaryan ha bisogno di tempo, si è infortunato contro il Leicester. Non si è allenato con la squadra: nessuna possibilità che ci sia venerdì, poche per la finale. Zaniolo? Poche per venerdì, un po' di più per la finale. Smalling in dubbio per Tirana, quello messo meglio è Karsdorp".

Il focus di Mourinho è interamente concentrato sulla trasferta contro il Torino di Juric: in caso di vittoria, la 'Lupa' festeggerebbe l'aritmetico approdo alla prossima Europa League, a prescindere dal risultato della finale di mercoledì.

"Si fa fatica a concentrare la gente per la sfida col Torino anziché per la finale. C'è un'euforia generale che non aiuta a concentrarsi per una partita così importante. Non è semplice, con Pinto abbiamo cercato di strutturare tutto al meglio. Per strada si sente, la gente non ti sprona per il Torino. Questo deriva dalla gioia di giocarsi una finale, ma per me la priorità ora è la sfida di venerdì. Mi dà frustazione il non essere quinti, ce lo meritavamo e con un ampio distacco. Tra arbitri ed errori nostri non lo siamo: venerdì ci sarà da giocare in modo serio".