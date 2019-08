Mourinho in lacrime: "Ora che mi sono fermato il calcio mi manca"

José Mourinho si commuove durante un'intervista: "Il calcio è stata una cosa seria finora, ora invece di godermela mi manca".

Da ormai otto mesi José Mourinho è un disoccupato eccellente: la separazione con il non ha ancora avuto un seguito con l'avventura su un'altra panchina, nonostante tante voci abbiano accompagnato il portoghese durante questi mesi.

Ora 'Lo Special One' inizia a sentire la mancanza di una nuova squadra: tanta è la voglia di tornare a lavorare per cercare di vincere il più possibile, come fatto lungo tutto l'arco della sua carriera.

😢LA EMOCIÓN DE MOURINHO por el fútbol: “LO ECHO DE MENOS” (Vía @elchaupo) pic.twitter.com/EQCBY84Lha — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2019

Nel corso di un'intervista, Mourinho si è lasciato andare a un pianto di commozione alla risposta relativa al futuro, al momento incerto e senza indicazioni precise.

"Prima mi divertivo, poi è diventata una cosa seria. Lo è stata finora e, adesso che mi sono fermato, invece di godermela mi manca".

L'impressione è che Mourinho dovrà attendere un altro po': magari che si liberi un posto in una big d'Europa a metà stagione, quando i presidenti faranno le prime valutazioni sul rendimento delle loro squadre.