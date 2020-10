Mourinho il modesto: "Nessuno gioca meglio del Tottenham"

José Mourinho dopo la vittoria contro il LASK, in conferenza stampa allarga le spalle: "Nessuno come noi con il pallone tra i piedi".

Il comincia nel migliore dei modi la sua , battendo senza storia il LASK per 3-0. José Mourinho, nonostante in campionato l'avvio non sia stato esaltante, nella classica conferenza stampa post-partita elogia oltemodo la sua squadra.

"Siamo una squadra in evoluzione ed in crescita. E posso dire che nessuno gioca meglio del Tottenham con il pallone. Dalla scorsa stagione siamo una squadra che da vedere è esaltante. Questo è il nostro DNA e questo è ciò che vogliamo essere".

Ma Mourinho, dopo uno sfoggio di 'modestia', sa bene che questa non è l'unica cosa importante nel suo calcio, anzi.