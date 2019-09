Mourinho sicuro: "Il mio futuro non sarà in Italia"

José Mourinho non tornerà in Italia per allenare, almeno prossimamente: "Non credo. Lasciare una famiglia come l'Inter fu difficilissimo".

Nove mesi senza allenare sono tanti per chiunque, figurarsi per uno come José Mourinho: dopo l'esonero dal il portoghese non ha ancora trovato una nuova panchina da cui ripartire per tornare a vincere trofei.

Per lui si è parlato anche dell'ipotesi di un ritorno in : tramontata sul nascere la pista prima della nomina di Maurizio Sarri, idem quella relativa alla che alla fine ha scelto Paulo Fonseca.

Intervenuto ai microfoni di 'Tiki Taka', lo 'Special One' ha però ammesso che il suo futuro non sarà nel Belpaese, almeno in tempi brevi. Questa l'anticipazione riportata da 'Sport Mediaset'.

"Il mio futuro? Non credo sarà in ".

Un pensiero per la sua e il ricordo dell'addio nel 2010 subito dopo aver conquistato il 'Triplete' per approdare al glorioso .