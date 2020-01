Mourinho su Eriksen-Inter: "Non dovrebbe succedere il 25 gennaio"

Christian Eriksen è ormai ad un passo dall'Inter e Josè Mourinho attacca. Lo 'Special One', che non ha portato nemmeno in panchina il danese nel match di col , non ci sta.

Nel dopogara, il tecnico portoghese dice la sua senza troppi giri di parole riguardo l'imminente trasferimento di Eriksen alla corte di Conte.

"Dico soltanto che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 gennaio. E questa non è colpa del ".

Mou mastica amaro per l'epilogo della love story tra il centrocampista e gli Spurs, ma ne elogia la serietà.

"Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare in questa situazione, ma trovarci così al 25 gennaio non è bello".