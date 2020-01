Inter, Eriksen si avvicina: nemmeno in panchina in FA Cup

Christian Eriksen non è stato convocato dal Tottenham per la gara di FA Cup contro il Southampton: c'è l'Inter nel suo futuro.

Come vi abbiamo raccontato nela serata di venerdì, l' ha chiuso con il l'accordo per Christian Eriksen, che dovrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni. Cosa manca per concludere l'affare fino in fondo? Che gli Spurs trovino un sostituto dal mercato.

E oggi però arriva un nuovo segnale indiscutibilmente chiaro dell'imminente arrivo di Eriksen all'Inter: mentre nelle scorse settimane il giocatore danese era stato sempre utilizzato da Mourinho in partita, oggi non è stato nemmeno convocato per la partita di contro il .

Eriksen si appresta quindi ad approdare all'Inter e, se tutto dovesse andare secondo i piani, non indosserà più la maglia del Tottenham dopo lo spezzone di partita contro il di qualche giorno fa.

Lo aspetta Antonio Conte a Milano, pronto a cucirli un ruolo ad hoc nella sua Inter che ha bisogno di qualità ed esperienza in mezzo al campo, in una parte fondamentale di stagione.