Mourinho squalicato: ha visto il match all'interno del bus a San Siro

Come già successo lo scorso anno contro lo Spezia, Mourinho ha assistito alla gara dal bus della Roma nel parcheggio del Meazza.

La Roma risponde al Napoli, battendo l'Inter nel big match del sabato. Una sfida che Josè Mourinho non ha potuto dirigere dalla panchina di San Siro, in virtù della squalifica rimediata nella settima giornata. Come nella passata stagione, nessuna presenza in tribuna, ma bensì nel bus della squadra.

Già nel 2021/2022, squalificato per il match contro lo Spezia, Mourinho aveva assistito alla sfida nel parcheggio dello stadio Picco, all'interno del bus assieme all'autista e qualche collaboratore. Contro l'Inter, nella sua vecchia San Siro, secondo capitolo.

Mourinho ha mostrato tramite Instagram come abbia visto la sfida contro l'Inter nel bus all'interno di San Siro, mentre il suo fidato secondo Foti dirigeva la squadra, portandola alla vittoria in rimonta per 3-1 nella sfida che ha visto i giallorossi distanziare in classifica i rivali per le zone alte della classifica.