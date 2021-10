Mourinho spiega la disfatta: "La responsabilità è mia, troppa differenza tra i 12/13 titolari e gli altri"

L'allenatore della Roma, José Mourinho, spiega la pesante sconfitta contro il Bodo/Glimt: "nessuno di voi mi dirà perché giocano sempre gli stessi".

Una sconfitta storica e inaspettata. La Roma affonda in Norvegia contro il Bodo/Glimt nel terzo turno del Gruppo C di Conference League. I giallorossi vengono spazzati via con un nettissimo 6-1 da Botheim e compagni. Al termine della sfida, l'allenatore portoghese José Mourinho ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la disfatta in terra scandinava:

“La responsabilità è la mia, sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. Avevo buone intenzioni, volevo dare opportunità di giocare a gente che lavora tanto e che non gioca tanto e con la rosa con tutte queste partite perché ho fatto riposare gente che gioca sempre. Con il campo sintetico, con queste condizioni climatiche, ho fatto riposare tanti giocatori. Abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi. La nostra squadra che ha iniziato la partita ha meno quaità dei loro titolari".

Lo 'Special One' sottolinea la differenza tra i titolari e le riserve:

"Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Penso che sia un grande rischio, c’è grande differenza di qualità tra un gruppo di calciatori e un altro gruppo, ho deciso nella fase a gironi di fare questi cambi. So che alcuni dei noi hanno dei limiti, non è niente di nuovo ma mi aspettavo un’altra risposta. La decisione mia, la responsabilità è la mia".

Una sconfitta come questa può lasciare strascichi in vista dei prossimi match:

“Lascia sempre una ferita, non ho dubbi. Ho parlato con i giocatori e sono stato onesto con loro. Cerco di parlare con la mia famiglia dei calciatori. Una famiglia con empatia e amicizia. Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tanti limiti. Un conto sono i 12-13 giocatori e un’altra sono gli altri. Adesso nessuno di voi mi dirà perché giocano sempre gli stessi”.

Domenica i giallorossi affronteranno il Napoli: