Mostapha El Kabir, il nuovo Zlatan sulla spiaggia di Cagliari

Arriva a Cagliari come erede di Ibrahimovic, testa calda sfortunata in goal all'esordio prima della discesa nell'anonimato.

Una sala d'aspetto. Una colonnina da cui escono i bigliettini con il proprio turno. Tre file, da almeno dieci posti. Tutti seduti, in attesa del proprio turno. Audizione che nel corso dell'ultimo decennio ha attirato una serie infinita di candidati per il ruolo di nuovo Zlatan Ibrahimovic. Su quelle sedie, forse ha sbattuto nervosamente il suo piede Mostapha El Kabir. Uno dei New Z. Titolo di film, etichetta di erede Ibracadabra.

Ibrahimovic è ancora il nuovo Ibrahimovic. Ma un decennio fa, anche perchè nessuno se lo chiedeva, in pochi rimanevano concentrati con gli occhi chiusi (avete presente come si fa?) a pensare a quale sarebbe stato il futuro dello svedese. Il nuovo Ibra c'era per i media, per il piccolo youtube, per un facebook che spopolava. Che tempi. El Kabir arrivava all'Aeroporto di Elmas.

Cellino era certo, convinto dell'ennesimo colpo della sua era cagliaritana. Ha giocato nell' come Zlatan. Ha una testa calda come Ibra. Jackpot, occhio rossoblù, occhio col segno dell'euro per il presidente sardo appena El Kabir, marocchino che da qualche anno gioca in ma è nato a Targuist, a circa un'ora dal mare.

Sbarca a Elmas, si dirige subito al Poetto, la spiaggia dei centomila, il lungomare di . Non sarà Cala Goloritze, non sarà Mari Pintau, non avrà quei colori, ma è tutto per i cittadini della città e dei comuni confinanti. Lui, El Kabir, nuovo Zlatan, si toglie le scarpe, si allena per qualche minuto sulla spiaggia, dialoga con i tifosi che lo riconoscono, calcia il pallone. E vola verso la sua nuova avventura.

Ah già, nuovo Zlatan anche perchè arriva dalla . Licenziato per motivi disciplinari dagli olandesi nel NEC, approda al Mjällby. 15 reti in 33 gare e ben più in minacce di morte. El Kabir lascia infatti la Svezia tra accuse e insulti da parte dei fans dell'Helsingborg, che accusano il marocchino-olandese di aver parlato male della loro città.

Passa dal Poetto al Sant'Elia, ridotto ormai ad uno scheletro rispetto al colosso cui era. El Kabir non è un colosso, una punta mobile forse con qualche kg di troppo. Ma fa parte del pacchetto. Un pesante pacchetto su cui Zola, ripetiamo, Zola, scommette: "Se farà solo la metà di quello che ha fatto nel Mjällby ci divertiremo".

El Kabir gioca contro la . Segna contro la Roma. Inchiostro, tasti sul pc, voci. E' il nuovo Zlatan, punto. Ha 23 anni, una voglia di spaccare il mondo, di mostrarsi abile in spiaggia come sull'erba, con o senza le scarpette, con o senza l'approvazione di pubblico, tifosi, avversari, media.

E' settembre a Cagliari, è settembre in tutta . In città fa un caldo esagerato. Tutti sono abbagliati, si sciolgono davanti ad El Kabir dopo il goal alla Roma. E'. Un. Giocatore. Molto. Interessante. Certo, ma non riuscirà mai a tramutare la classe in consapevolezza, in grinta e carattere.

Gioca sette partite con il Cagliari, compresa quella vincente e gloriosa contro la Roma, in cui il sole della città abbaglia tutti prima che tramonti, passi al buio, all'addio. Alla terza giornata lascia lo stadio in stampelle. Numero perfetto (imperfetto per lui), tre mesi di stop.

Il nuovo Zlatan ha una malformazione ai denti, El Kabir si gode Cagliari, ma non si gode il Cagliari. Una squadra che conta tanti 'nuovi', tante sicurezze che hanno bisogno di essere etichettate e inserite nel calderone dell'inseguimento di un altro grande del calcio a tutti i costi.

Sarà il nuovo, a Cagliari, per poco tempo. Sarà anche il nuovo Zlatan, per poco tempo. Ora è semplicemente Mostapha El Kabir, attaccante del Çaykur Rizespor.