Morte Reyes, Canizares shock: "Correva, non merita di essere ricordato come un eroe"

Mentre tutto il mondo del calcio ricorda commosso Josè Antonio Reyes, vitttima di un tragico incidente stradale nella giornata di sabato, c'è chi va controcorrente.

Santiago Canizares, ex portiere del , ha infatti scritto su Twitter un messaggio molto polemico su quanto accaduto.

"L'eccesso di velocità è un atteggiamento biasimevole. Nell'incidente ci sono state anche altre vittime oltre a chi guidava. Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe, ma questo non significa che non mi rammarico per quanto successo e non prego per le loro anime. Trovo intollerabile coloro che ne sono felici".