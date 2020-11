Moratti suggerisce: "Vorrei Kanté e Koulibaly all'Inter"

Massimo Moratti commenta anche il momento di Eriksen: "Il calcio è paziente ma fino a un certo punto, potrebbe essere scambiato".

Un avvio di stagione fatto di alti e bassi per l' di Conte, sicuramente inserita tra le pretendenti al titolo in . L'ex presidente Massimo Moratti ha consigliato l'attuale dirigenza riguardo i futuri innesti in sede di calciomercato.

Intervistato ai microfoni di Gr Parlamento l'ex patron nerazzurro ha subito fatto i nomi per il salto di qualità della squadra di Conte:

"Kantè, sarebbe molto utile per la squadra: su questo do ragione a Conte, ci sono tanti campioni in giro ma potrebbe essere il tassello ideale. E poi Koulibaly, il piu’ grande difensore che c’e’ in Europa in questo momento: con questi due calciatori l’Inter vincerebbe il campionato. Conte? E' una stagione strana, anche nel calcio. Lui ha un carattere forte, è molto attento".

Un commento che ha il sapore della bocciatura invece per Eriksen, che continua a segnare in nazionale ma continua a non convincere l'allenatore dell'Inter: