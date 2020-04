Moratti 'boom': "L'Inter ci sta provando per Messi"

L' è su Lionel Messi. A svelarlo è Massimo Moratti, uno che ha scritto la storia del club nerazzurro, in un'intervista a 'Radio Anch'io lo Sport' su Radio 1.

L'ex presidente, parlando del fuoriclasse argentino, fa sognare il popolo interista.

"Credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l’Inter in questo momento. Forse non era un sogno proibito neanche prima della disgrazia del Coronavirus".

Altre squadre

"E' a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo della società per cercare di portarlo a Milano. In questa situazione le carte sono state sparigliate, non so se in positivo o in negativo".